ＪＲＡは３月１７日、ドバイ（ＵＡＥ）遠征していたルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）、ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）、シンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）の３頭が、関西国際空港に１１時５分に到着したと発表した。３頭はサウジカップデー（現地時間２月１４日）のレースにそれぞれ出走し、ドバイワールドカップデ