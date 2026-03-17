かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から、TVアニメ「銀魂」グッズが登場。うたたねしている「坂田銀時」たちを描いた、描き下ろしイラストを使用した缶バッジやアクリルスタンドなど全6種がラインナップされます☆ アイアップ TVアニメ「銀魂」うたたねシリーズ 発売日：2026年3月下旬より順次種類：全5種類（銀時・土方・沖田・高杉・神威）販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、