◆大相撲春場所１０日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）は、同１２枚目・朝紅龍（高砂）をはたき込み、１敗で首位を守った。強い当たりで、土俵際に押し込み左から連続ではたき、相手を土俵にはわせた。同じ大阪出身の同学年対決を制した。迷いがない押し相撲で快進撃を続けている。前日も４日目から５連勝の東前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を問題にしなかった。この日もその勢いは衰え