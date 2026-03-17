オリックスの阿部翔太投手（33）が17日、京セラドーム大阪で行われた大阪市大正区アンバサダーの就任式に出席した。区が制定したアンバサダーとしては初めてとなる。人口は約5万9000人の大正区は大阪市で最も人口が少ない区だが、阿部を含め現役プロ野球選手が3人、プロサッカー選手が2人、リーグワンにも2人の出身者がいるなどスポーツが盛んなことでも知られている。阿部は自己最多の49試合に登板した23年から、自身の登板