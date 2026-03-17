お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）とユースケ（49）が、14日放送の読売テレビ「ダイアンのマニアめし」（土曜前9・25）に出演。番組ゲストの思わぬ告白に驚く場面があった。この日は、山梨県出身のお笑い芸人で俳優のマキタスポーツがゲスト出演した。番組ロケで大阪のスーパーを訪れた一行が、野菜コーナーで見かけたアボカドに「子供の頃はなかった」と口を揃えると、マキタは「俺、山梨で一番最初にアボカドを食っ