タレントのMEGUMI（44）がMCを務める16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。自身が経営する会社や仕事上のもめごとの処理法について語った。この日のゲストはお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣。個人事務所で活動するMEGUMIは「チームMEGUMIは何人ぐらいで動いているんですか」と問われ、「うちの会社自体は3人ですよ。マネジャー、秘書みたいな感じと私を含めて3人」と回答。西野は