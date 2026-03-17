「ホルムズ海峡に艦船派遣を」というドナルド・トランプ米国大統領の言葉が最初に伝えられた時、一部メディアが「要求」「要望」という強い言葉を使っていて、おかしいなと思った。というのは原文では「hopefully」という単語が使われており、これは「うまくいけば」とか「できたらいいな」という意味の言葉だ。読売の「艦船の派遣を願う」という見出しが1番近いものだった。石破氏の指摘は“悪手”これに関連して19日に行われる日