お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）、「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が16日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。FUJIWARAの藤本敏史（55）について語った。今回は、お笑い養成所生が選ぶ「講師になってほしいひな壇芸人ランキング」を発表。3位井口、2位山崎弘也、1位藤本だった。井口は「恐怖を与えないのも大事」と藤本の人柄や雰囲気を評価。久保田は「藤本