国民的アイドルグループ「嵐」のラストツアーが、札幌ドームでスタート。3日間で15万人のファンが集結した。全国から15万人のファンが集結コンサート終了後のバス停には、長〜い行列が…。カラオケボックスでは…。静かに語らうグループに、写真を撮る2人組。こちらは、電気を消して就寝中。嵐のライブに行った女性2人組：（ホテルが）取れなかったので。カラオケよかったよね。野宿じゃなくてよかった。ホテルを予約できなかった