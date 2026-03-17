お笑い芸人・くまだまさし（52）が、17日までに自身のXを更新。中高大学一貫の学校に通う娘との、進学先についてのやり取りを明かした。【写真】「専門学校に行きたい」中高大一貫高に通う娘を抱きしめるくまだまさしくまだは、「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました」と、娘の“せいちゃん”から将来についての相談を受けたことを告白。中高大学一貫の学校に入学しただけに、本音では「大学に行けば良いじゃ