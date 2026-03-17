女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高齢者に対する国の対応にクレームを入れる場面があった。この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。テリー氏が義理の兄の医療費が「年間1000万以上かかります」と不満をもらす中、ピン子は「この国優しくないよね、老人に対して。医療（とか）」と話した。そのうえで「私、いつも納得いかないのはね、介護保険ってい