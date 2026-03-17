2025年4月、「北京・日本映画週間」の開幕式会場で表示された日本作品の紹介＝北京（共同）【北京共同】北京国際映画祭のイベントの一つ「北京・日本映画週間」の開催が、今年は見送られることが17日分かった。映画祭は4月に予定されており、主催団体関係者は「日本週間はなく、日本映画の出品も今のところない」と話した。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り、日中関係が冷え込んだ影響とみら