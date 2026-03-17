4月から、ブロッコリーが国民の食生活に欠かせない「指定野菜」になります。ビタミンやミネラルが豊富なブロッコリーは、出荷量が10年で約3割増えるなど人気度が高まってきています。「指定野菜」になると、価格が大きく下がった際に農家が補償を受けられるようになります。指定野菜はほかに、キャベツ、キュウリ、ニンジンなどがあり、ジャガイモ以来52年ぶりの追加となります。