◇NBA ブルズ132-107グリズリーズ(日本時間17日、ユナイテッド・センター)NBAシカゴ・ブルズの河村勇輝選手が、古巣・グリズリーズ戦に第3Qの途中から出場。5得点2アシストの活躍を見せました。第3Qの途中から出場した河村選手は、第4Qで相手ディフェンスに阻まれた難しい状況の中、後方にジャンプしながらフェイダウェイシュートを放ちます。空中で弧を描いたボールは綺麗にリングに吸い込まれ、この試合初得点。会場は大歓声に包