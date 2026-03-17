車の事故を起こして逃走か。マンションの敷地内で男を逮捕です。17日午前3時過ぎ、福岡市中央区の交差点で、パトロール中の警察官が青信号に変わる前に急発進する普通乗用車を発見し、停止の呼びかけに応じなかったため追跡しました。車がさらにスピードを上げたため、一度追跡を打ち切りましたが、その後、近くで白煙が上がり、建物に突っ込んだ状態の車を発見しました。運転していた男は車を置いて走って逃げ、マンションの敷地