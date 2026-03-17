愛知県長久手市で乗用車2台が衝突する事故があり、2人が病院に運ばれました。乗用車1台が反対車線に誤って進入したとみられています。 【現場の画像】車の前方は大破… 交差点で車同士が正面衝突 3人けが 愛知･長久手市の交差点 上空から見える2台の車は正面衝突し、車の前方が激しく壊れているのがわかります。 警察と消防によりますときょう午後1時20分ごろ、愛知県長久手市岩作床寒の交差点で「車2台の関係する交通事故」と