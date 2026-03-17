アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃など不安定な中東情勢を受け、高騰している原油価格。先行きの見えない状況が続く中、その影響は、さまざまな業種にも出はじめています。 【写真を見る】イラン情勢で原油高騰クリーニング店にも影響「ガソリン代が来月以降２割くらい増える見込み」洗剤やハンガーなど石油由来の資材も【岡山】 （竹内大樹キャスター）「私たちの生活に大きな影響を与えている原油