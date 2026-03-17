悲願の金メダルや６大会連続の表彰台には届かなかった。悔しい結果に終わるレースがいくつも続いた。しかし、最後は納得のいく滑りができたと胸を張ることができた。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会。パラアルペンスキーの森井大輝は、現地３月15日に行われた最終種目の男子回転（座位）で４位になり、自身の全レースを終えた。視界不良でも攻め続けた初戦の滑降は途中棄権。スーパー大回転は11位。アルペン複合