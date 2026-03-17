パスカンティーノのリーダーシップはイタリアの快進撃を支えた(C)Getty Imagesイタリアは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国を1次ラウンドで倒すなど無傷の5連勝を飾り、準決勝では強豪ベネズエラと対戦したが、2−4で敗れ去った。【動画】見事に併殺完成！イタリアの頭脳的プレーをチェックそれでも、ここまでの奮闘は目を見張るものがあり、その快進撃を支えたひとりが、1次ラウンドのメキシコ戦で1試合3