タレントの小倉優子が１７日、自身のインスタグラムを更新。２年間で３キロ体重が増えたことを告白し、「４０代、代謝の下がりを痛感しました」などとつづった。小倉は自身の衣装の５枚の写真を投稿。青のデニムシャツにピチピチのベージュのパンツ姿の写真について「花粉症が辛かった日です」と説明し、「そして、お腹もパンパンだぁ笑」と自虐。「この２年間で体重が３キロ増えていたので、このまま増え過ぎたらまずい！と食