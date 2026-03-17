「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神がロッテとのオープン戦で逆転負けを喫した。侍ジャパンとしてＷＢＣに出場した坂本、佐藤輝、森下の３選手は前日１６日に帰国し休息を取ることなくチームに合流。森下は「３番・ＤＨ」、佐藤輝は「４番・三塁」、坂本は「８番・捕手」でスタメン出場した。シーズン開幕まで１０日に迫った中、藤川監督はベストメンバーを組んだ。坂本は先発・才木