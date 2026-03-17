プロボクシング前ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者・村田昴（２９）が１７日、自身のインスタグラムで、帝拳ジムから元世界３階級制覇王者の長谷川穂積さん（４５）が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ボクシングジムに移籍したと発表した。村田は「この度、３月５日に帝拳ジムからＫＯＢＥ長谷川ボクシングジムへ移籍させていただきました。前回の敗戦を機にじっくり考え初心に返りたい