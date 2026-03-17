モーニング娘。を卒業し、テレビ東京アナウンサーに転身し、１７年５月に退社しフリーとなった紺野あさ美（３８）が１６日未明、ＳＮＳを更新。深夜１時ごろの就寝を明かした。紺野は１７年１月、日本ハムの杉浦稔大投手（３４）選手と結婚。１７年９月に第１子長女（８）が誕生し、長男（７）、次男（４）、次女（１）を授かった。２４年には北海道にこだわりが詰まった豪邸が完成した。１６日未明に更新したインスタグラム