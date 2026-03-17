卓球女子で２０２４年パリ五輪団体銀、シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）が１７日、電気機械器具を扱う八洲電機とスポンサー契約を締結したことを発表。ＳＮＳを更新し「創立８０周年という大切な節目に、このようなご縁をいただけたことをとても光栄に思います。私が大切にしている『挑戦し続ける姿勢』や、卓球を通じて誰かの力になりたいという想いが、企業理念と重なったことをうれしく感じています」と思いを記した