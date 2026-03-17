◆練習試合智弁和歌山３―１九州国際大付（１７日・智弁和歌山高グラウンド）昨秋の明治神宮大会で優勝し、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する九州国際大付が１７日、智弁和歌山と練習試合を行った。大会前、最後の試合。背番号９の左腕・岩見輝晟（らいせ＝２年）が先発。５回を投げ、６安打３失点、４三振を奪った。初回に失策がらみで１点を失い、２回も失策をきっかけにピンチを招くが、２三