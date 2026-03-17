韓国の人気俳優イ・ビョンホン、チョ・スンウ、ペク・ユンシクが主演を務め、現地で歴代Ｒ指定映画の最高観客動員数（約９２０万人）を記録した「インサイダーズ／内部者たち」（以下、インサイダーズ）が、再び制作されることになったと１７日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。「インサイダーズ／内部者たち」は１９８０年代後半を舞台に、メディアと資本、権力によって形成された巨大なカルテルの中で、