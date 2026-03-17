俳優の青柳文太郎さんが2月16日、死去した。虚血性心疾患のため。70歳だった。17日、所属する東京俳優生活協同組合が発表した。【写真】さまざまな作品に出演…虚血性心疾患のため死去した青柳文太郎さん俳協は公式サイトで、「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました」と発表。通夜、葬儀は親族の意向で、近親者のみで執り行った。「長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠に