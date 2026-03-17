高層マンションなどが並ぶ湾岸エリア＝東京都中央区国土交通省が17日発表した1月1日時点の公示地価は、住宅地、商業地、工業地なども含む全用途の全国平均がいずれも5年連続で前年に比べ上昇した。景気の緩やかな回復を受け、全用途の伸び率は2.8％とバブル経済崩壊後で最大。訪日客の増加で店舗、ホテル需要も旺盛だった。地方圏は住宅地や商業地、全用途がそれぞれ0.9〜1.6％上昇したが、住宅地と全用途は伸び率が縮小した。建