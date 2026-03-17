◇オープン戦ロッテ4―2阪神（2026年3月17日ZOZOマリン）ロッテの先発・西野が5回を2安打2失点（自責1）と好投。開幕に向けて順調な仕上がりを見せた。初回先頭の近本にいきなり四球を与えたが、後続を断ち、2回は3者凡退。ポランコの右越えソロで先制した直後の3回に高寺に逆転2ランを被弾した。35歳のベテラン右腕は「逆球が多くて、ストレートが、もう少し良ければよかったんですけど。他の変化球で何とかゲームはつ