◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）国内最終追い切り＝３月１７日、栗東トレセン昨年末の全日本２歳優駿まで３連勝中のパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は坂路でしっかりと気合をつけつつ、５４秒３―１２秒７をマークした。吉村調教師は「予定通り。順調です。時計もちょうどいいぐらい。２歳の頃からそうでしたけど、３歳にしてはどっしりしています。検