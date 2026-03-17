国土交通省が１７日発表した２０２６年の公示地価（１月１日時点）は、住宅地や商業地などを含む全用途の全国平均が前年比で２・８％上昇し、５年連続で値上がりした。上昇率は前年より０・１ポイント上がり、バブル期の１９９１年（１１・３％）以来、３５年ぶりの高さだった。東京圏や大阪圏など都市部を中心に住宅や店舗、ホテルなどの需要が堅調だった一方、名古屋圏と地方圏で上昇幅が縮小するなど勢いに差も見られた。全