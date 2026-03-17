メットライフ生命保険のロゴ＝17日、東京都中央区外資系のメットライフ生命保険で、社員が出向先の代理店から不正に情報を持ち出したケースが数千件ある疑いがあることが17日、分かった。情報持ち出しの件数は国内生保業界で最多となり、これまでに明らかになった大手4社グループの合計である約3500件を上回ることもあり得る。金融庁が実態把握を進めており、悪質性が認められれば行政処分に発展する可能性がある。不正競争防