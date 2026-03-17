お笑いコンビ「銀シャリ」が単独ライブ「ベシャリの帝王萬才銀次郎」の取材会を行った。5月2日の北海道・共済ホール公演を皮切りに全国11都市13会場をめぐり、1万1000人動員を目指す。全部新ネタで臨むといい、鰻和弘は「絶対に去年より良くなっていると思う」と自信。橋本直は「チャップリンに“どれが一番良い作品”と聞くと“Thenextone.（次の作品だ）”と言うのと同じ」と常に高みを目指し続ける姿勢を示した。全