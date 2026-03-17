◆オープン戦ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯ）阪神・藤川球児監督が、巨人の開幕投手がドラフト１位・竹丸に決まったことを受けて「相手の選手がどうこうというのは全くないですね。とにかく自分たちのチームをつくり上げるというのは、シーズンの最後の日まで続くと思います」と、泰然自若の姿勢を示した。２７日の巨人との開幕戦（東京ドーム）。阪神は昨季セ・リーグ投手３冠の村上が先発し、チーム全員で「思い切っ