中東情勢の緊迫化を受け、日産自動車が今月、子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）の工場で１２００台規模の減産を行うことがわかった。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、中東向けの車両の輸出が滞っており、生産した車両の保管場所に余裕がなくなったための対応となる。日産は国内から中東向けに高級スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「パトロール」などを輸出している。パトロールは今後も中東地域での需要が見込めるとして