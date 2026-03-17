ファミリーマートは3月17日、中具が約1.5倍になった「手巻 紅しゃけ」(235円)と「手巻 辛子明太子」(235円)を全国のファミリーマートで発売した。おむすびJAPAN○「おむすびJAPAN」もラストスパート、「中具増量」第3弾が登場同社では3月3日より、「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを全国のファミリーマートで展開している。独自の「ふわうま製法」を採用した期待の"大型ルーキー"「大きなおむすび」シリーズ3種類と、期間限