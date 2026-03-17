ＷＢＣは１６日（日本時間１７日）、米マイアミのローンデポ・パークで準決勝１試合が行われ、ベネズエラがイタリアに４―２で逆転勝ちし、初の決勝進出を果たした。１７日（同１８日）の決勝はベネズエラ―米国戦の顔合わせとなった。２大会ぶり２度目の優勝を目指す米国には頼もしすぎる守護神が君臨する。パドレスのメイソン・ミラー投手（２７）でＷＢＣではここまで４試合に登板して２セーブをマーク。準決勝のドミニカ戦