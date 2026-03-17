２０２２年北京五輪でドーピング違反となったロシアのカミラ・ワリエワに対して批判が続出したことに、イタリア代表として国際大会に出場してきたニコライ・メモラが反論を展開した。ロシアメディア「スポーツ２４」は「イタリア人フィギュアスケーター、ニコライ・メモラは２人の著名なロシア人選手が競技に復帰することについて意見を述べた」と報道。まず、ドーピング違反により４年間の出場停止処分が明けて本格復帰を果た