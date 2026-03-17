第６回ＷＢＣで快進撃を続けてきたイタリア代表が１６日（日本時間１７日）に米マイアミで行われたベネズエラとの準決勝に２―４で敗れ、無念の敗退が決まった。１次ラウンドでは優勝候補の米国を下し、準々決勝では強豪プエルトリコを撃破。この試合も序盤２回に２点を先取して終盤まで主導権を握るなど、実力の高さを改めて証明した。イタリア旋風の「立役者」に心温まる贈り物が届けられた。米全国紙「ＵＳＡトゥデイ」の敏