YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。ミニ丈のセットアップで登場し、会場を魅了した。なごみ「Darich」のショーに登場したなごみは、黒を基調としたミニ丈のセットアップを着用。トップスはデコルテが美しく見えるオフショルダーで、ボトムスは超ミニ丈