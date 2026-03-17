大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が2026年3月16日、初のグラビア写真集「 I myaku you. 」を4月13日に発売すると発表した。4月13日は、25年に万博が開幕した日だ。しっぽをチラリのセクシーショットも発表によると、「沖縄2泊3日撮影、全224ページ完全収録！」と本格的な撮影を行ったといい、「独占"袋とじ"カットも...！」もあるという。表紙はレースのカーテン越しにこちらをのぞき見るミャクミャクのショット