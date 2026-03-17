新人ボーイズグループ ALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、グローバルな活動を加速させている。ALPHA DRIVE ONEは3月16日、TBS系の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演。日本の地上波放送に初登場し、視聴者に強烈な印象を残した。【写真】ALD1、パリ・ファッションウィーで存在感この日、彼らは1stミニアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲『FREAK ALARM』を披露。エネルギッシュなパフォーマンスと豊かな表情管理で、日本のファンの視