小田急レストランシステムが運営する「箱根そば」は、60周年記念キャンペーン第16弾として、数量限定商品「箱スペ60」を発売する。販売期間は2026年3月29日（日）〜31日（火）の3日間。【画像】トッピング7種は豪華！「箱スペ60（冷）」はこちら小田急線沿線を中心に展開している駅そばチェーン「箱根そば」。だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、人気のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げている。季節ごとのおすすめには、変