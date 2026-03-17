◇プロ野球オープン戦 ロッテ 4-2 阪神(17日、ZOZOマリンスタジアム)ロッテは8回に2点を奪い、阪神に逆転勝利。藤原恭大選手がオープン戦打率4割に迫るハイアベレージを記録しています。2回にポランコ選手のホームランで先制。直後の3回は先発の西野勇士投手が郄寺望夢選手に2ランを浴び、逆転されますが、6回2アウト3塁から相手のバッテリーエラーで追いつきます。2-2の8回はモレッタ投手を攻めて、ノーアウト1、2塁とする