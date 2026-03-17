東京・国立市の都営アパートで2020年11月、当時41歳の妻を殺害したとして夫が逮捕された事件で、東京地検立川支部はきょう（17日）、夫を殺人の罪で起訴しました。殺人の罪で起訴されたのは、東京・国立市の職業不詳・高張潤被告（49）です。東京地検立川支部によりますと、高張被告は2020年11月29日、都営アパートの9階の部屋で妻の麻夏さん（当時41）の首を絞めるなどの暴行を加えたうえで、ベランダから投げ落として殺害した罪