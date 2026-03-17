人気キャラクターちいかわと、老舗ブランドRobert P.Millerのコラボレーションアイテムが登場♡さりげない刺繍デザインで大人でも取り入れやすく、毎日のコーデに自然と馴染むのが魅力です。着心地の良さにもこだわったアイテムは、春夏のワードローブにぴったり。お気に入りのキャラクターと一緒に、リラックスしたおしゃれを楽しめる注目の新作です。 さりげない刺繍がポイント 胸