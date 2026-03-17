アイドルグループ・乃木坂46の森平麗心が、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の6期生連載に登場する。【写真】しっとりグラビアを披露した森平麗心4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場した森平は、“うるみ”という名前