◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）大阪府寝屋川市出身の東前頭10枚目・豪ノ山（27＝武隈部屋）は大阪府四條畷市出身の東12枚目・朝紅龍（27＝高砂部屋）との「北河内（きたかわち）」対決を制し、9勝1敗で優勝争いトップを走る。最初の立ち合いは不成立。ここで朝紅龍は左へ動いた。成立した2度目の立ち合いは“やや控えめ”に左へ動いた朝紅龍に対し、豪ノ山が難なく対応し、押し込んだ。そし