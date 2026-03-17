5年前、東京・国立市でマンションの9階から妻を投げ落とし殺害した疑いで逮捕され、その後処分保留で釈放された49歳の男が殺人罪で起訴されました。東京地検立川支部に殺人罪で起訴されたのは高張潤被告（49）です。高張被告は、2020年11月、国立市のマンション9階の自宅で当時41歳の妻の首を締めるなどして意識を朦朧とさせて、ベランダから投げ落とし殺害した疑いで逮捕されていました。警視庁は自殺を装って犯行に及んだとみて