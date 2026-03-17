テレビ朝日の佐々木亮太アナウンサー（45）が、17日放送の『大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金第1部：前10：25〜正午／第2部：正午〜後1：00）に出演。生放送中に「変なこと言ってすみません…」と恐縮した。【写真】涼しげな衣装で登場！テレ朝アナウンサーたち番組は、中国の若者の間でアリをペットにするブームが起きていることを紹介。色付きの栄養液をえさにして体の色を変化させたり、巣箱を自作する人もいると